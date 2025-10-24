Nocturnes au château de Grignan Château de Grignan Grignan

Château de Grignan
23 rue Montant au Château
Grignan
Drôme

Tarif : 6 EUR

Tarif réduit

(12-17 ans)

24 octobre 2025, 18:30

31 octobre 2025, 20:30

2025-10-24 2025-10-31

A la tombée de la nuit et à la lueur des bougies, parcourez le château de Grignan plongé en pleine affaire des poisons.

En visite libre

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

At dusk, by candlelight, stroll through the Château de Grignan in the midst of the poison affair.

Self-guided tour

German :

Gehen Sie bei Einbruch der Dunkelheit und bei Kerzenschein durch das Schloss Grignan, das mitten in die Giftaffäre hineingezogen wird.

-

Freie Besichtigung

Italiano :

All’imbrunire, a lume di candela, passeggiate nel castello di Grignan nel bel mezzo della vicenda del veleno.

-

Visita autoguidata

Espanol :

Al anochecer, a la luz de las velas, pasee por el castillo de Grignan en pleno asunto del veneno.

-

Visita autoguiada

L’événement Nocturnes au château de Grignan Grignan a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes