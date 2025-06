Nocturnes au château de Rochebaron – Bas-en-Basset 7 août 2025 20:00

Haute-Loire

Nocturnes au château de Rochebaron Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-21

2025-08-07

Découvrez le monde fascinant des rapaces nocturnes lors d’un spectacle en déambulation. A la tombée de la nuit sous les lumières du Château, hiboux, chouettes, harfangs des neiges vous livrent leurs secrets. Résa Office Tourisme ou château de Rochebaron.

Château de Rochebaron

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Discover the fascinating world of nocturnal birds of prey during a wandering show. At dusk, under the lights of the Château, owls and snowy owls reveal their secrets. Bookings at the Tourist Office or Château de Rochebaron.

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der nachtaktiven Raubvögel bei einem Rundgang durch die Stadt. Wenn die Nacht unter den Lichtern des Schlosses hereinbricht, verraten Ihnen Eulen, Käuze und Schneeeulen ihre Geheimnisse. Resa Fremdenverkehrsamt oder Schloss Rochebaron.

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo dei rapaci notturni durante uno spettacolo itinerante. Al calar della notte, sotto le luci dello Château, gufi e civette rivelano i loro segreti. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo o il Castello di Rochebaron.

Espanol :

Descubra el fascinante mundo de las rapaces nocturnas durante un espectáculo itinerante. Al caer la noche bajo las luces del Château, lechuzas y búhos nivales desvelan sus secretos. Reservas en la Oficina de Turismo o en el Château de Rochebaron.

L'événement Nocturnes au château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-14