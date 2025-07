Nocturnes au Labyrinthe de Maïs Montmédy

rue des cannes Montmédy Meuse

Tarif : 4 EUR

Tarif enfant

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-08-23 21:00:00

2025-07-26 2025-08-23

Deux soirées spéciales auront lieu cette année au Labyrinthe de Montmédy !

Parcourez le dédale en soirée, pour une ambiance fun avec un jeu de piste et des énigmes !

N’oubliez pas une lampe torche ou frontale et vos meilleures chaussures …Tout public

rue des cannes Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 85 42 34 labyrinthemontmedy@gmail.com

English :

Two special evenings at the Labyrinthe de Montmédy this year!

Explore the maze in the evening, for a fun-filled evening of treasure hunt and riddles!

Don’t forget a flashlight or headlamp, and your best shoes …

German :

Dieses Jahr finden zwei besondere Abende im Labyrinth von Montmédy statt!

Durchstreifen Sie das Labyrinth am Abend und erleben Sie eine lustige Atmosphäre mit einer Schnitzeljagd und Rätseln!

Vergessen Sie nicht eine Taschen- oder Stirnlampe und Ihre besten Schuhe …

Italiano :

Quest’anno ci saranno due serate speciali al Labirinto di Montmédy!

Passeggiate serali nel labirinto, per un’atmosfera divertente con caccia al tesoro e indovinelli!

Non dimenticate una torcia o una lampada frontale e le vostre scarpe migliori …

Espanol :

Este año habrá dos veladas especiales en el Laberinto de Montmédy

Disfrute de un paseo nocturno por el laberinto en un ambiente divertido, con búsqueda del tesoro y adivinanzas

No olvide una linterna o un frontal y sus mejores zapatos…

