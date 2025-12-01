Nocturnes au Panthéon : La Nuit au Panthéon 2025 Le Panthéon Paris

Les nocturnes à ne pas manquer !

Descendez tout d’abord dans la crypte éclairée pour apprendre à mieux connaître, avec un jeu de mots croisés, les grandes figures qui y reposent. Au gré de votre balade, découvrez leurs luttes, leurs idéaux et leurs mérites.

Rejoignez ensuite la nef assombrie pour découvrir ses multiples enjeux mémoriels, souvent méconnus du grand public ! Munis d’un autre quiz, observez les toiles marouflées, les groupes sculptés, les inscriptions et les œuvres contemporaines pour comprendre les histoires et personnages qu’elles célèbrent.

Pour cette neuvième édition, le décor de la nef est complété par l’exposition temporaire de Nicolas Daubanes dont les œuvres monumentales inspirées de son travail dans les dix hauts-lieux de la mémoire nationale réinterrogent la mémoire individuelle et collective.

A l’occasion de sa neuvième édition, le monument vous rouvre ses portes dès la nuit tombée pour une expérience insolite. Cette année, la thématique de la mémoire est au centre de votre déambulation nocturne !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

payant

Tarif unique : 16€ – nombre de places limité.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

