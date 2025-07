Nocturnes au Parc Zoologique de Paris Parc Zoologique de Paris Paris

Parc Zoologique de Paris Croisement de l’avenue Daumesnil et Route de la Ceinture du Lac Paris Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Jeudi 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-07-10

Une expérience sensorielle unique.

Chaque jeudi soir, du 10 juillet au 14 août 2025, les allées du zoo se métamorphosent les lumières s’adoucissent, les sons de la nature prennent le dessus, et les animaux se dévoilent autrement.

English :

A unique sensory experience.

Every Thursday evening from July 10 to August 14, 2025, the zoo?s alleys undergo a metamorphosis: the lights dim, the sounds of nature take over, and the animals reveal themselves in a whole new way.

German :

Ein einzigartiges Erlebnis für die Sinne.

Vom 10. Juli bis zum 14. August 2025 verwandeln sich die Wege des Zoos jeden Donnerstagabend: Die Lichter werden gedämpft, die Geräusche der Natur übernehmen die Führung und die Tiere zeigen sich auf andere Weise.

Italiano :

Un’esperienza sensoriale unica.

Ogni giovedì sera, dal 10 luglio al 14 agosto 2025, i vicoli dello zoo subiscono una metamorfosi: le luci si abbassano, i suoni della natura prendono il sopravvento e gli animali si rivelano in un modo completamente nuovo.

Espanol :

Una experiencia sensorial única.

Todos los jueves por la noche, del 10 de julio al 14 de agosto de 2025, los callejones del zoo sufren una metamorfosis: las luces se atenúan, los sonidos de la naturaleza toman el relevo y los animales se revelan de una forma totalmente nueva.

