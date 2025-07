Nocturnes au Zoo-refuge La Tanière Nogent-le-Phaye

Nocturnes au Zoo-refuge La Tanière

Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir

Tarif : 23.9 – 23.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-08-15

fin : 2025-08-30

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-30

La Tanière prolonge l’été avec ses nocturnes en juillet‑août profitez d’un refuge ouvert jusqu’à 22h, à la tombée de la nuit, pour observer les animaux s’éveiller. Détente, découvertes et douceur nocturne vous attendent dans un cadre naturel apaisant.

Les nocturnes estivales de La Tanière offrent une expérience unique sillonnez le refuge à la fraîcheur du soir pour y voir ses pensionnaires. Dans une ambiance apaisante, on assiste à des animations telles que la vie nocturne des ours à 20h ou l'agitation dans la volière des capucins. Aux côtés de vos proches, installez-vous sur les aires de pique‑nique pour profiter du calme et savourer une planche apéritive ou votre repas. Activité sans réservation, billets habituels. Une invitation à prolonger la journée autrement, en pleine nature et au rythme du coucher d

Nogent-le-Phaye 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 24 20

English :

La Tanière extends the summer with its nocturnes in July and August: enjoy a refuge open until 10pm, at dusk, to watch the animals awaken. Relaxation, discovery and a gentle evening await you in a soothing natural setting.

German :

La Tanière verlängert den Sommer mit seinen Nachtwanderungen im Juli und August: Genießen Sie es, dass die Hütte bei Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr geöffnet ist, um die Tiere beim Erwachen zu beobachten. Entspannung, Entdeckungen und eine sanfte Nacht erwarten Sie in einer beruhigenden natürlich

Italiano :

La Tanière prolunga l’estate con i suoi eventi notturni in luglio e agosto: godetevi un rifugio aperto fino alle 22, al calar della notte, per assistere al risveglio degli animali. Relax, scoperta e un dolce sonno vi aspettano in un ambiente naturale rilassante.

Espanol :

La Tanière prolonga el verano con sus eventos nocturnos en julio y agosto: disfrute de un refugio abierto hasta las 22 h, al caer la noche, para ver cómo se despiertan los animales. Relajación, descubrimientos y un sueño apacible le esperan en un entorno natural tranquilizador.

