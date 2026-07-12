Informations pratiques

Nogent-le-Phaye

Nocturnes au Zoo-refuge La Tanière

Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir

Tarif : 23.9 – 23.9 – EUR

23.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-29

La Tanière prolonge l’été avec ses nocturnes en juillet‑août profitez d’un refuge ouvert jusqu’à 22h, à la tombée de la nuit, pour observer les animaux s’éveiller. Détente, découvertes et douceur nocturne vous attendent dans un cadre naturel apaisant.

Les nocturnes estivales de La Tanière offrent une expérience unique sillonnez le refuge à la fraîcheur du soir pour y voir ses pensionnaires. Dans une ambiance apaisante, on assiste à des animations telles que la vie nocturne des ours à 20h ou l’agitation dans la volière des capucins. Aux côtés de vos proches, installez-vous sur les aires de pique‑nique pour profiter du calme et savourer une planche apéritive ou votre repas. Activité sans réservation, billets habituels. Une invitation à prolonger la journée autrement, en pleine nature et au rythme du coucher d 23.9 .

Nogent-le-Phaye 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 24 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Tanière extends the summer with its nocturnes in July and August: enjoy a refuge open until 10pm, at dusk, to watch the animals awaken. Relaxation, discovery and a gentle evening await you in a soothing natural setting.

L’événement Nocturnes au Zoo-refuge La Tanière Nogent-le-Phaye a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CHARTRES