Nocturnes automnales au Parc Botanique de Haute Bretagne Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier

Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Le Châtellier Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-11-01 21:30:00

2025-10-17

Le Parc Botanique de Haute Bretagne vous convie à cette première édition d’un nouvel événement automnal !

Chaque soir, embarquez vous pour un voyage sensoriel au cœur des éléments en vous laissant surprendre par un parcours balisé d’un kilomètre!

Les nocturnes automnales sont une déambulation en plein air à travers 8 tableaux constitués d’installations visuelles et sonores.

Une création unique imaginée par Antoine Le Thiec, chef d’équipe, et Julien Laudic-Baron, responsable accueil et boutique.

Ces scènes enchantées inspirées des 4 éléments ont pour décor des arbres centenaires et autres curiosités végétales.

C’est une invitation à traverser les fonds marins, à se plonger dans les mystères de la forêt et à remonter jusqu’aux origines de la vie sur terre.

Le Parc souhaite ainsi offrir aux spectateurs une expérience immersive pour profiter de la clémence des soirées d’automne.

Chaque samedi soir, un marché sera organisé regroupant artisans et producteurs locaux. Un stand proposera la vente de vins chauds et de chocolats chauds. Des souvenirs exclusifs du parc ainsi que des animations surprises seront également proposés. L’ouverture les samedis se prolongera jusqu’à 22h.

Restauration sur place possible au restaurant Café Casse-Graine, sur réservation obligatoire. .

Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 48 32

