NOCTURNES DE CHOPIN vol.3 – CCM JEAN GAGNANT Limoges

NOCTURNES DE CHOPIN vol.3 Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

1001 NOTES PRESENTE : NOCTURNES DE CHOPIN VOL.3Le pianiste Nicolas Horvath clôt sa trilogie Nocturne Secret, consacrée à l’intégrale des Nocturnes de Chopin, dont la sortie en coffret est prévue en 2026. Véritable aventurier du piano, il explore tous les répertoires – du classique au minimalisme expérimental – et propose ici une lecture unique des Nocturnes. S’appuyant sur les versions annotées ou corrigées par Chopin lui-même, retrouvées dans les cahiers de ses élèves, Horvath restitue des variantes inédites avec rigueur et sensibilité. Ce projet révèle une facette nouvelle de ces œuvres parmi les plus intimes du répertoire romantique. En moins de vingt ans, Frédéric Chopin (1810-1849) transforma ces pièces en monuments du piano, où « le cri le plus tragique côtoie l’exultation la plus intense », selon les mots de Camille Bourniquel. Nicolas Horvath, l’un des interprètes les plus captivants de sa génération, redonne à ces Nocturnes toute leur profondeur expressive et poétique.

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87