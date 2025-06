NOCTURNES DE L’ARTISANAT – Le Bosc 20 juin 2025 07:00

Hérault

NOCTURNES DE L’ARTISANAT place des ruffes Le Bosc Hérault

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

2025-07-18

2025-08-22

Marché nocturne à Salelles du Bosc produits locaux, bar et musique.

Petit marché nocturne organisé par l’épicerie des ruffes, à Salelles du Bosc . Nombreux artisans et producteurs locaux. Bar et petite restauration. Animation musicale. .

place des ruffes

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 9 55 62 03 53 salellesvv@gmail.com

English :

Night market at Salelles du Bosc: local produce, bar and music.

German :

Nachtmarkt in Salelles du Bosc: lokale Produkte, Bar und Musik.

Italiano :

Mercato notturno alle Salelles du Bosc: prodotti locali, bar e musica.

Espanol :

Mercado nocturno en Salelles du Bosc: productos locales, bar y música.

