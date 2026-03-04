Nocturnes de l’Histoire autour de l’exposition « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Nocturnes de l’Histoire autour de l’exposition « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) » Jeudi 26 mars, 18h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre, dans la limite des 100 places disponibles dans l’auditorium Jean-Cayrol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:45:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:45:00+01:00

Tout au long de l’exposition des Archives départementales de la Gironde intitulée « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », un riche programme de manifestations vous est proposé : des conférences, des représentations et lectures, des projections de films…

Le mercredi 25 mars à partir de 18h00, participez à la nouvelle édition des Nocturnes de l’histoire, organisée en lien avec l’exposition en cours.

Ce rendez-vous intitulé «Quelles archives pour parler des femmes en prison?» sera l’occasion de faire un focus sur les archives des établissements pénitentiaires de différentes institutions patrimoniales sous le prisme de l’enfermement féminin.

Une table ronde réunissant des archivistes permettra d’échanger sur les disparités de conservation des archives des établissements pénitentiaires au niveau départemental et national. La discussion abordera également la complexité à écrire et exposer l’histoire de ces femmes et jeunes filles enfermées, engendrée par le fait que ces sources soient parvenues inégalement aux services d’archives.

Au programme :

à partir de 18h : visite de l’exposition commentée par le commissariat scientifique

19h15 : table-ronde sur le thème des archives des établissement pénitentiaires, animée par Agnès Vatican , directrice des Archives départementales de la Gironde, avec Marie-Hélène Peltier , directrice des Archives départementales du Val d’Oise, Mathilde Pintault , archiviste aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et Barbara Laconde , coresponsable des fonds de la protection judiciaire de la jeunesse aux Archives nationales.

20h15 : échanges avec le public

Table ronde à l’auditorium Jean-Cayrol, dans la limite des 100 places disponibles

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Plus d’infos sur https://archives.gironde.fr/

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE

72 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux

Bus liane 5 – Arrêt Gaussen

Tram ligne B – Arrêts Chartrons ou Cours du Médoc

Tram ligne C – Arrêts Paul Doumer ou Camille Godard

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux / château ducal de Cadillac et le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour lequel elle s’inscrit dans un cycle d’expositions dédié à la jeunesse sur le territoire régional (2024-2026). Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Archives départementales de la Gironde 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/effacees-br-small-l-enfermement-au-feminin-au-chateau-de-cadillac-small/n:957 »}, {« link »: « https://nocturnesdelhistoire.com/ »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/ »}, {« link »: « https://www.monuments-nationaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.chateau-cadillac.fr/ »}, {« link »: « https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/ »}, {« link »: « https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-nouvelle-aquitaine »}]

Un rendez-vous du cycle de conférences accompagnant l’exposition en cours aux Archives départementales de la Gironde, et inscrit dans l’édition 2026 de l’évènement national les Nocturnes de l’Histoire nocturnes histoire

AD Gironde, Nocturnes de l’histoire