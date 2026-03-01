Nocturnes de l’Histoire

Rue du Parc Montbard Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 20:30:00

Date(s) :

2026-03-25

A l’occasion des Nocturnes de l’Histoire, le musée Buffon rallonge ses heures d’ouverture pour vous permettre de découvrir ses expositions à la lumière du crépuscule, de 18h à 20h30.

Visites guidées de l’exposition “Du fil pour l’aiguille, les bêtes à laine et la Bourgogne (XVIIIe XXe siècles)”

Départ à 18h15, 19h et 19h45 à l’accueil du musée Buffon

2026 est une année anniversaire pour Louis Jean-Marie Daubenton. L’exposition temporaire Du fil pour l’aiguille. Les bêtes à laines en Côte d’Or (XVIIIe-XXe siècles) mets l’accent sur les apports des travaux de cet illustre montbardois sur le mouton mérinos.

Des visites guidées permettront une plongée dans l’industrie textile entre le XVIIIème et le XXème siècle. Un livret jeu Pars à la recherche d’Othon le mouton sera proposé aux plus jeunes pour découvrir le musée.

Entrée libre et gratuite, sans réservation nécessaire .

Rue du Parc Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.fr

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English : Nocturnes de l’Histoire

L’événement Nocturnes de l’Histoire Montbard a été mis à jour le 2026-03-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)