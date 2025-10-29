Nocturnes d’Halloween au Labyrinthe Géant Guéret

Route de Bourganeuf Guéret Creuse

En famille ou entre amis, plongez dans l’ambiance des nocturnes du Labyrinthe Géant

de Guéret durant 3 soirées.

Parcourez les allées à la lueur de votre lampe, osez affrontez les ombres et vivez une expérience unique, entre frissons et fous rires.

Transformez-vous en monstres, sorcières ou fantômes et hantez à votre tour les couloirs de l’un des plus grands labyrinthes permanents d’Europe !

Effrayez…ou soyez effrayés !

Pensez à venir déguisés et n’oubliez pas votre lampe de poche ou votre frontale pour explorer les mystères du labyrinthe dans la nuit.

Un moment d’amusement et de sensations à partager en famille ou entre amis à vos risques et à vos rires ! .

Route de Bourganeuf Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 01 97 accueil@labyrinthe-gueret.fr

