Nocturnes d’octobre à la Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-31
Nocturnes d’Octobre venez célébrer les 15 ans de la Tour du Pouilly Fumé !
Pour marquer cet anniversaire, le mois d’octobre se pare de soirées inédites avec les « Nocturnes », toutes les fins de semaine de 18h à 20h. Plongez dans une atmosphère intimiste et chaleureuse pour (re)découvrir La Tour et partager un moment unique au cœur de Pouilly-sur-Loire.
La Tour du Pouilly Fumé version nocturne
– Tous les vendredis et samedis soir du mois d’octobre, de 18h à 20h.
– Tarif réduit pour la visite (7€) et profiter du parcours immersif
– Dégustation exceptionnelle de vieux millésimes, spécialement sortis des caves pour l’occasion.
– Et pour le plaisir des sens, accès libre à la Cave aux Arômes® de l’appellation.
– Des produits collector “15 ans”. La boutique de La Tour s’est parée de créations spéciales pour cet anniversaire accessoires, souvenirs et éditions limitées à découvrir sur place. .
La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr
