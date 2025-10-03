Nocturnes d’octobre à la Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-24 20:00:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-31

Nocturnes d’Octobre venez célébrer les 15 ans de la Tour du Pouilly Fumé !

Pour marquer cet anniversaire, le mois d’octobre se pare de soirées inédites avec les « Nocturnes », toutes les fins de semaine de 18h à 20h. Plongez dans une atmosphère intimiste et chaleureuse pour (re)découvrir La Tour et partager un moment unique au cœur de Pouilly-sur-Loire.

La Tour du Pouilly Fumé version nocturne

– Tous les vendredis et samedis soir du mois d’octobre, de 18h à 20h.

– Tarif réduit pour la visite (7€) et profiter du parcours immersif

– Dégustation exceptionnelle de vieux millésimes, spécialement sortis des caves pour l’occasion.

– Et pour le plaisir des sens, accès libre à la Cave aux Arômes® de l’appellation.

– Des produits collector “15 ans”. La boutique de La Tour s’est parée de créations spéciales pour cet anniversaire accessoires, souvenirs et éditions limitées à découvrir sur place. .

La Tour du Pouilly Fumé 30 Rue Waldeck-Rousseau Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

