Nocturnes du Manoir de Trouzilit Manoir de Trouzilit Tréglonou

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou Finistère

Après le marché à la ferme, restaurez-vous au manoir, dans une ambiance musicale et enjouée. Des groupes professionnels ou amateurs sont invités au manoir pour des soirées folk, celtique, pop, rock ou mélancolique… mais surtout joyeuses !

Humour et fest-noz au manoir une soirée à rire et à danser !

Envie d’une soirée pleine de bonne humeur ? Direction le manoir pour un programme en deux temps rires garantis en première partie avec Gwen Lebagou, puis fest-noz entraînant avec le groupe Deomp Dei.

Gwen Lebagou, alias Alain Le Guen, n’a pas sa langue dans sa poche et un humour bien à lui un jeune retraité de 65 ans qui fait rire sans chichis, avec ce qu’il appelle simplement de l’humour drôle . Entre anecdotes du quotidien et autodérision assumée, il vous embarque dans son univers décalé, sans jamais se prendre au sérieux Ça me ferait mal aux chevilles !

Après le stand-up, place à la danse avec Deomp Dei, un groupe fest-noz qui vous fera vibrer au rythme des sonorités bretonnes. Que vous soyez danseur aguerri ou simple curieux, laissez-vous porter par l’ambiance conviviale de cette soirée entre rires et gavottes ! .

Manoir de Trouzilit Lieu-dit Trousilit Tréglonou 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 01 20

