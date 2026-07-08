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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André

mercredi 19 août 2026 · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Nocturnes du mercredi

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Les rues du Val-André s’animent de 18h à 23h30 à travers des concerts gratuits proposés en terrasse ou dans la rue par la Ville de Pléneuf-Val-André et les commerçants.

En déambulation dans les rues
18h Bagad Salicornes de Saint-Cast-le-Guildo. Musiques traditionnelles bretonnes et celtiques.

Place Charles de Gaulle, retrouvez ce mercredi
Suite de la programmation à venir…

À Dahouët ou sur la Promenade de la Digue, découvrez d’autres groupes
– Nolan Good Vibes (DJ Set) au bar du Casino.
– Trio Manuel (duo folk et blues) à La Vagabonde.
– La Mouette pas Muette (cosy pop vintage) à la Voile à Dahouët.

Les rues sont piétonnisées dès 15h. Profitez des navettes gratuites du Val-André à La Princelle jusqu’à 23h.   .

Place du Général de Gaulle Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06 

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English :

L’événement Nocturnes du mercredi Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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