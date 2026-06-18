Nocturnes en Vals de Saintonge La Jarrie-Audouin vendredi 14 août 2026.

La Jarrie-Audouin

Nocturnes en Vals de Saintonge

Place de l’église La Jarrie-Audouin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.

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Place de l’église La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr

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English :

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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge La Jarrie-Audouin a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge