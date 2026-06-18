Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray

Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 17400 Mazeray

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mazeray

Nocturnes en Vals de Saintonge

Place de l’église Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
  .

Place de l’église Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77  info@valsdesaintonge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge