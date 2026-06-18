Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray
Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray vendredi 17 juillet 2026.
Mazeray
Nocturnes en Vals de Saintonge
Place de l’église Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
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Place de l’église Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr
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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Mazeray a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge