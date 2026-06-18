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Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers

Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 17400 Saint-Pierre-de-Juillers

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-de-Juillers

Nocturnes en Vals de Saintonge

Parc de la Mairie Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
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Parc de la Mairie Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77  info@valsdesaintonge.fr

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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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