Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers
Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Juillers
Nocturnes en Vals de Saintonge
Parc de la Mairie Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
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Parc de la Mairie Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr
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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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