Saint-Séverin-sur-Boutonne

Nocturnes en Vals de Saintonge

Parc de l’église Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.

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Parc de l’église Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr

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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Séverin-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge