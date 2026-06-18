Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Séverin-sur-Boutonne
Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Séverin-sur-Boutonne vendredi 7 août 2026.
Saint-Séverin-sur-Boutonne
Nocturnes en Vals de Saintonge
Parc de l’église Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Nocturnes en Vals de Saintonge transforment chaque vendredi de l’été en une expérience sensorielle unique, mêlant patrimoine, musique et convivialité.
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Parc de l’église Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr
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L’événement Nocturnes en Vals de Saintonge Saint-Séverin-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge