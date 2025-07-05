Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin Collégiale Saint-Martin Angers

Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin Collégiale Saint-Martin Angers samedi 30 août 2025.

Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Entre projections oniriques et saynètes d’inspiration historique, venez explorer des contrées mystérieuses où le dragon veille sous vos pieds et où chaque couleur et chaque lieu vous racontent son histoire. .

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers