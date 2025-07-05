Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin Collégiale Saint-Martin Angers
Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin
Nocturnes estivales à la Collégiale Saint Martin
Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
30 août 2025, 20:30
23:00
2025-08-30
Entre projections oniriques et saynètes d’inspiration historique, venez explorer des contrées mystérieuses où le dragon veille sous vos pieds et où chaque couleur et chaque lieu vous racontent son histoire. .
