Nocturnes Exposition Digital Floralia

14, rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

À l’occasion du Festival Tempo Rives, l’exposition Miguel Chevalier est exceptionnellement ouverte gratuitement les jeudis soirs de concert.

Une belle occasion de combiner les découvertes ! .

14, rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nocturnes Exposition Digital Floralia Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers