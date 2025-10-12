Nocturnes Exposition Digital Floralia Angers
Nocturnes Exposition Digital Floralia Angers samedi 17 janvier 2026.
Nocturnes Exposition Digital Floralia
14, rue du Musée Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-17 20:00:00
Date(s) :
2026-01-17
À l’occasion du Festival Tempo Rives, l’exposition Miguel Chevalier est exceptionnellement ouverte gratuitement les jeudis soirs de concert.
Une belle occasion de combiner les découvertes ! .
14, rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Nocturnes Exposition Digital Floralia Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers