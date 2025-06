Nocturnes festives à la ferme – Labaroche 5 juillet 2025 16:00

Haut-Rhin

Nocturnes festives à la ferme 727 Bassette Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-26

Au programme de cette soirée festive à la ferme concert, visite guidée de la ferme, boutique de mohair, balade libre dans la ferme, tartes flambées, buvette…

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous proposons à nouveau cette année nos nocturnes festives à la ferme.

Au programme :

> En continu de 16h à 22h :

– Boutique Mohair de la ferme ouverte chaussettes, pelotes, écharpes, gants, mitaines, étoles, pulls, ponchos, plaids, gilets, snoods, bonnets…

– Balade sur la ferme toute la soirée.

– Jeux de nombreux jeux seront à votre disposition pour passer un bon moment.

> De 18h30 à 21h30 Concert

3 heures de concert pour faire la fête dans une ambiance chaleureuse et sympathique !

> De 16h à 18h Visite guidée de la ferme

Partez à la rencontre des animaux de la ferme en compagnie de l’un des fermiers pendant 1h. Participation sans inscription.

Un bon moment garanti entouré des animaux dans une ambiance naturelle et chaleureuse !

Accès: 727 Bassette 68910 Labaroche (les GPS et Google Maps trouvent assez facilement la ferme en indiquant l’adresse).

Vous trouverez plusieurs parkings non loin de la ferme. Vous pourrez ensuite venir à la ferme à pied (entre 5 et 10 minutes de marche selon les parkings). .

727 Bassette

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 90 03 87 unefermealabassette@gmail.com

English :

On the program for this festive evening at the farm: concert, guided tour of the farm, mohair store, free stroll around the farm, tarts flambées, refreshments…

German :

Auf dem Programm dieses festlichen Abends auf dem Bauernhof stehen: Konzert, geführte Besichtigung des Bauernhofs, Mohairladen, freier Spaziergang auf dem Bauernhof, Flammkuchen, Getränkestand…

Italiano :

Il programma di questa serata di festa in fattoria: concerto, visita guidata alla fattoria, negozio di mohair, passeggiata libera in fattoria, crostate flambées, rinfresco…

Espanol :

En el programa de esta velada festiva en la granja: concierto, visita guiada a la granja, tienda de mohair, paseo libre por la granja, tartas flambeadas, refrescos…

L’événement Nocturnes festives à la ferme Labaroche a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg