Saint-Gervais

Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais

Parc de la Mairie Saint-Gervais Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25 2026-08-22

Saint-Gervais, petit village situé au nord de Bordeaux, vous propose de découvrir ses marchés nocturnes et artisans producteurs dans une ambiance musicale et festive, à partir de 19h.

N’oubliez pas vos couverts, assiettes et ecocups. .

Parc de la Mairie Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 84 05 65

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English : Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais

L’événement Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-06-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme