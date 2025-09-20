Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais Saint-Gervais
Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais Saint-Gervais samedi 4 juillet 2026.
Saint-Gervais
Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais
Parc de la Mairie Saint-Gervais Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25 2026-08-22
Saint-Gervais, petit village situé au nord de Bordeaux, vous propose de découvrir ses marchés nocturnes et artisans producteurs dans une ambiance musicale et festive, à partir de 19h.
N’oubliez pas vos couverts, assiettes et ecocups. .
Parc de la Mairie Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 84 05 65
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English : Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais
L’événement Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-06-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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