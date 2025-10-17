Nocturnes Halloween Corsaire Aventure Saint-Père-Marc-en-Poulet

Nocturnes Halloween Corsaire Aventure

Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

2025-10-17 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Plongez dans une expérience nocturnes terrifiantes en pleine forêt…

Durant 7 soirées exceptionnelles, notre parc accrobranche se métamorphose en un lieu terrifiant où rôdent esprits et créatures effrayantes !

De 18h30 à 21h30, osez vous aventurer dans l’obscurité de la forêt… mais prenez garde à partir de 20h00, les esprits farceurs s’éveillent pour troubler votre parcours.

10 parcours vous seront accessibles en fonction de votre âge, pour tester votre courage !

Informations pratiques

– Réservation OBLIGATOIRE sur notre billetterie Billets à présenter à votre arrivée !

– N’hésitez pas à ramener vos lampes frontales!

– Chaussures fermées obligatoires

– N’oubliez pas votre gourde d’eau !

– Gratuit pour les personnes restant au sol

– Déguisement autorisé/recommandé (attention, il faut que ce soit pratique pour grimper!)

Notre billetterie

https://my.weezevent.com/nocture-halloween-corsaire-aventure .

Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 40 78 11

