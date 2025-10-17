Nocturnes Halloween Corsaire Aventure Saint-Père-Marc-en-Poulet
Nocturnes Halloween Corsaire Aventure Saint-Père-Marc-en-Poulet vendredi 17 octobre 2025.
Nocturnes Halloween Corsaire Aventure
Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-24 21:30:00
Plongez dans une expérience nocturnes terrifiantes en pleine forêt…
Durant 7 soirées exceptionnelles, notre parc accrobranche se métamorphose en un lieu terrifiant où rôdent esprits et créatures effrayantes !
De 18h30 à 21h30, osez vous aventurer dans l’obscurité de la forêt… mais prenez garde à partir de 20h00, les esprits farceurs s’éveillent pour troubler votre parcours.
10 parcours vous seront accessibles en fonction de votre âge, pour tester votre courage !
Informations pratiques
– Réservation OBLIGATOIRE sur notre billetterie Billets à présenter à votre arrivée !
– N’hésitez pas à ramener vos lampes frontales!
– Chaussures fermées obligatoires
– N’oubliez pas votre gourde d’eau !
– Gratuit pour les personnes restant au sol
– Déguisement autorisé/recommandé (attention, il faut que ce soit pratique pour grimper!)
Notre billetterie
https://my.weezevent.com/nocture-halloween-corsaire-aventure .
Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 40 78 11
