NOCTURNES SOLIDAIRES AUX THERMES DE LUCHON ESPACE RESSOURCES & VOUS Bagnères-de-Luchon

NOCTURNES SOLIDAIRES AUX THERMES DE LUCHON ESPACE RESSOURCES & VOUS Bagnères-de-Luchon vendredi 12 septembre 2025.

NOCTURNES SOLIDAIRES AUX THERMES DE LUCHON

ESPACE RESSOURCES & VOUS Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Dans le but de récolter des fonds pour l’association Enfants Cancers Santé Occitanie, l’espace Ressources & Vous sera ouvert jusqu’à 22h les 12 et 13 septembre.

100% des entrées (22€) seront reversées à l’association.

Les Thermes de Luchon s’engage dans l’initiative septembre en Or, dédiée à la lutte contre le cancer pédiatrique.

À cette occasion, les thermes se pareront de doré pour marquer cet événement.

Le prix public week-end sera de 22€ pour ces deux jours. Afin de récolter les dons pour l’association, une urne sera mise à disposition à la boutique des thermes de Luchon du 8 au 27 septembre. 22 .

ESPACE RESSOURCES & VOUS Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 52 52

English :

To raise funds for the Enfants Cancers Santé Occitanie association, Espace Ressources & Vous will be open until 10pm on September 12 and 13.

100% of admissions (22?) will be donated to the association.

German :

Um Geld für den Verein Enfants Cancers Santé Occitanie zu sammeln, wird der Bereich Ressources & Vous am 12. und 13. September bis 22 Uhr geöffnet sein.

die Eintrittsgelder (22?) gehen zu 100 % an den Verein.

Italiano :

Per raccogliere fondi a favore dell’associazione Enfants Cancers Santé Occitanie, l’Espace Ressources & Vous sarà aperto fino alle 22.00 il 12 e 13 settembre.

il 100% dell’ingresso (22?) sarà devoluto all’associazione.

Espanol :

Con el fin de recaudar fondos para la asociación Enfants Cancers Santé Occitanie, el Espace Ressources & Vous estará abierto hasta las 22h los días 12 y 13 de septiembre.

el 100% de las entradas (22?) se donará a la asociación benéfica.

L’événement NOCTURNES SOLIDAIRES AUX THERMES DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE