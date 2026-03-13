Nocturnes sur Loire pêche

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Sortie proposée par les Passeurs de Loire.

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour le verre de l’amitié. Animation autour d’un thème spécifique, l’animateur reste avec nous toute la soirée . Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Un pêcheur professionnel vous expliquera ses techniques et périodes de pêche, les types de poissons pêchés, et comment il les accommode pour en faire des rillettes, terrines et soupes de poissons. 45 .

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 54 36 61 passion.loire@orange.fr

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English :

Output proposed by the Passeurs de Loire.

L’événement Nocturnes sur Loire pêche Sigloy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS