Noctuzen Rue d’Argensol Fagnières
Noctuzen Rue d’Argensol Fagnières vendredi 6 février 2026.
Noctuzen
Rue d’Argensol Aquacité Fagnières Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Tout public
Venez passer une soirée détente et bien-être ! Sauna, hammam, bassin balnéo, massage, aquarelaxation, tisanerie… Interdit aux moins de 18 ans. .
Rue d’Argensol Aquacité Fagnières 51510 Marne Grand Est +33 3 26 26 17 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Noctuzen
L’événement Noctuzen Fagnières a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne