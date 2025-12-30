Noctuzen Rue d’Argensol Fagnières

Noctuzen

Rue d’Argensol Aquacité Fagnières Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Venez passer une soirée détente et bien-être ! Sauna, hammam, bassin balnéo, massage, aquarelaxation, tisanerie… Interdit aux moins de 18 ans. .

Rue d’Argensol Aquacité Fagnières 51510 Marne Grand Est +33 3 26 26 17 92

English : Noctuzen

L’événement Noctuzen Fagnières a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne