Noé Chapsal & Florentin Ginot / Plateau partagé danse et musique CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Dans Viscum, Noé Chapsal qui vient du breakdance et la danseuse de jazz Charlotte Louvel tentent de cheminer l’un vers l’autre pour créer un duo fort et organique. Dans une gestuelle fulgurante, acrobatique et féline, ils traversent les étapes maladroites, violentes et touchantes de la rencontre avec l’autre.

« Nous avons cette sensation très rare en danse de voir un geste nouveau. » – Cult.News

Florentin Ginot signe un seul en scène mêlant concert audiovisuel, vidéo et récital. Contrebasse, synthétiseurs et images inspirées de Janet Sinica, vidéaste et photographe, composent un univers onirique, où l’erreur devient langage. Un voyage sensoriel au cœur de nos solitudes et de nos rêves.

« Contrebassiste hors norme et membre de l’Ensemble Musikfabrik de Cologne, Florentin Ginot aime mettre son instrument en scène dans un spectacle total dont il maîtrise toutes les composantes. » – Michèle Tosi – ResMusica

Programme :

– Viscum / Noé Chapsal / 40 min

– Entracte

– Disturbance / Florentin Ginot / 50 min

Durée : 1h45 avec entracte

Le plateau partagé danse et musique interroge notre solitude humaine.

Le mardi 09 décembre 2025

de 20h00 à 21h45

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/noe-chapsal-florentin-ginot-plateau-partage-danse-et-musique centredesarts95@gmail.com