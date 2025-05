Noé Classiques Collatéral – 4 Cinémas Théâtre Vernon, 12 juin 2025 20:30, Vernon.

Eure

Noé Classiques Collatéral 4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 20:30:00

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !

Synopsis

Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d’amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme procureur montée à l’arrière de son véhicule. Quelques minutes plus tard, c’est au tour d’un homme prénommé Vincent de monter dans le taxi. Un businessman, selon toute apparence, avec un emploi du temps chargé pas moins de cinq rendez-vous à tenir dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services jusqu’au petit matin, en échange de 600 dollars.Premier arrêt. Vincent entre dans un immeuble. Un coup de feu éclate aussitôt, un corps plonge dans le vide, s’écrasant sur le toit du taxi. Vincent redescend et, sous la menace de son arme, oblige Max à dissimuler le cadavre dans le coffre et à reprendre son mortel périple.Un chauffeur de taxi, un tueur implacable, cinq « cibles » à éliminer, des agents des stups et une équipe du FBI… Leurs destins se joueront cette nuit…

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Noé Classiques Collatéral

(Re)discover the great cinema classics with a special program, accessible to all at a preferential rate!

Synopsis

Max is a night cab driver in Los Angeles. One night, he befriends a beautiful female prosecutor named Annie Farrell, who rides in the back of his cab. A few minutes later, a man named Vincent climbs into the cab. A businessman, by all appearances, with a busy schedule: no less than five appointments to keep during the night. Max agrees to rent him his services until the wee hours of the morning, in exchange for $600.00. First stop. Vincent enters a building. A gunshot erupts and a body plunges to the ground, crashing onto the roof of the cab. Vincent climbs down and, at gunpoint, forces Max to hide the corpse in the trunk and resume his deadly journey.A cab driver, a relentless killer, five « targets » to eliminate, DEA agents and an FBI team… Their destinies will play out this night. Their fates will be decided tonight…

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die großen Klassiker der Filmgeschichte dank eines speziellen Programms, das für alle zu einem Vorzugspreis zugänglich ist!

Synopsis:

Max arbeitet als Nachttaxifahrer in Los Angeles. Eines Abends freundet er sich mit einer Frau namens Annie Farrell an, einer schönen Staatsanwältin, die auf dem Rücksitz seines Wagens mitfährt. Ein paar Minuten später ist ein Mann namens Vincent an der Reihe, der in das Taxi steigt. Er ist offenbar ein Geschäftsmann mit einem vollen Terminkalender: Er muss fünf Termine in der Nacht wahrnehmen. Max erklärt sich bereit, ihm für 600 Dollar bis zum Morgengrauen zu helfen.Erster Halt. Vincent betritt ein Gebäude. Sofort fällt ein Schuss, ein Körper stürzt in die Tiefe und landet auf dem Dach des Taxis. Vincent steigt wieder aus und zwingt Max mit vorgehaltener Waffe, die Leiche im Kofferraum zu verstecken und seine tödliche Reise fortzusetzen.Ein Taxifahrer, ein unerbittlicher Killer, fünf « Ziele », die es auszuschalten gilt, Drogenfahnder und ein FBI-Team…. Ihre Schicksale werden sich in dieser Nacht entscheiden…

Italiano :

(Ri)scoprite i grandi classici del cinema grazie a un programma speciale, accessibile a tutti a una tariffa preferenziale!

Sinossi

Max è un tassista notturno di Los Angeles. Una sera fa amicizia con una donna di nome Annie Farrell, una bella procuratrice che sale sul retro del suo taxi. Pochi minuti dopo, un uomo di nome Vincent sale sul taxi. Un uomo d’affari, a quanto pare, con un’agenda fitta di impegni: non meno di cinque appuntamenti da rispettare durante la notte. Max accetta di prestare i suoi servizi fino alle prime ore del mattino, in cambio di 600 dollari. Prima fermata. Vincent entra in un edificio. Scoppia un colpo di pistola e un corpo precipita a terra, schiantandosi sul tetto del taxi. Vincent scende e, sotto la minaccia di una pistola, costringe Max a nascondere il corpo nel bagagliaio e a riprendere il suo viaggio mortale.Un tassista, un killer implacabile, cinque « obiettivi » da eliminare, agenti della DEA e una squadra dell’FBI… I loro destini si decideranno questa notte. I loro destini si decideranno questa notte…

Espanol :

(Re)descubra los grandes clásicos del cine gracias a un programa especial, ¡accesible a todos a un precio preferente!

Sinopsis

Max es un taxista nocturno de Los Ángeles. Una noche, entabla amistad con una mujer llamada Annie Farrell, una bella fiscal que viaja en la parte trasera de su taxi. Unos minutos más tarde, un hombre llamado Vincent sube al taxi. Un hombre de negocios, por lo que parece, con una apretada agenda: no menos de cinco citas a las que acudir durante la noche. Max acepta alquilar sus servicios hasta la madrugada, a cambio de 600 dólares. Primera parada. Vincent entra en un edificio. Se oye un disparo y un cuerpo se precipita al suelo, estrellándose contra el techo del taxi. Vincent se baja y, a punta de pistola, obliga a Max a esconder el cuerpo en el maletero y reanudar su viaje mortal.Un taxista, un asesino implacable, cinco « objetivos » que eliminar, agentes de la DEA y un equipo del FBI… Sus destinos se decidirán esta noche. Sus destinos se decidirán esta noche…

