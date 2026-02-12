Noé Classiques Coup de foudre à Notting Hill Rue Sellenick Les Andelys

Noé Classiques Coup de foudre à Notting Hill

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !

Synopsis

Quand un matin, Anna Scott, l’actrice la plus célèbre d’Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l’ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure. Par une série de hasards comme seul le destin peut en mettre en scène, William et Anna vivent une rencontre étonnante, attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus tard, William n’ose y croire.

Film en VO, sous-titrée en français .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noé Classiques Coup de foudre à Notting Hill

L’événement Noé Classiques Coup de foudre à Notting Hill Les Andelys a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération