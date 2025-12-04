Noé Classiques Edward aux mains d’argent Rue Sellenick Les Andelys
Noé Classiques Edward aux mains d’argent Rue Sellenick Les Andelys jeudi 4 décembre 2025.
Noé Classiques Edward aux mains d’argent
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !
Synopsis
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
Film en version original et sous-titré en français. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
English : Noé Classiques Edward aux mains d’argent
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Noé Classiques Edward aux mains d’argent Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération