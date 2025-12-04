Noé Classiques Edward aux mains d’argent 4 Cinémas Théâtre Vernon
Noé Classiques Edward aux mains d’argent 4 Cinémas Théâtre Vernon jeudi 4 décembre 2025.
Début : 2025-12-04 20:30:00
(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !
Synopsis
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
Film en VO et STFR .
