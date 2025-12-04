Noé Classiques Edward aux mains d’argent 4 Cinémas Théâtre Vernon

Noé Classiques Edward aux mains d’argent

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !

Synopsis

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.

Film en VO et STFR .

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Noé Classiques Edward aux mains d’argent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noé Classiques Edward aux mains d’argent Vernon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération