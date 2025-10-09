Noé Classiques eXistenZ (en VOSTF) Rue Sellenick Les Andelys
Tarif : – –
Début : 2025-10-09 20:30:00
fin : 2025-10-09
2025-10-09
(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !
Synopsis
Dans un avenir proche, une créatrice de génie, Allegra Geller, a inventé une nouvelle génération de jeu qui se connecte directement au systeme nerveux eXistenZ. Lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique cherche à la tuer. Un jeune stagiaire en marketing, Ted Pikul, sauve la vie d’Allegra. Une poursuite effrenée s’engage autant dans la réalité que dans l’univers trouble et mysterieux du jeu. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
