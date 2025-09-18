Noé Classiques La Ruée vers l’or 4 Cinémas Théâtre Vernon

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-09-18 20:30:00

(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !

Synopsis

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen… .

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

