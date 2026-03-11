Noé Classiques Le Grand chemin 4 Cinémas Théâtre Vernon

Noé Classiques Le Grand chemin

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !

Synopsis

Été 1959. Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple d’amis Marcelle et Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec l’ambiance de la campagne et l’atmosphère étrange qu’il règne dans le foyer du couple qu’un lourd secret sépare depuis des années. L’arrivée du petit garçon sera pour eux un nouveau départ. .

4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noé Classiques Le Grand chemin

L’événement Noé Classiques Le Grand chemin Vernon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération