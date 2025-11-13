Noé Classiques The Full Monty Le Grand jeu 4 Cinémas Théâtre Vernon
Début : 2025-11-13 20:30:00
(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !
Synopsis
Aujourd’hui, Sheffield, qui fut l’orgueil du Yorkshire et le joyau de l’Angleterre, est une ville sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues en quête d’illusoires petits boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de leur spectacle, provoqua un véritable délire chez les spectatrices, va donner des idées a Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, prêts à aller jusqu’au bout en s’exhibant entièrement nus ? .
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
