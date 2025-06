Noé CLERC à l’accordéon et Suzanne ben ZAKOUN piano et chant Le Buisson-de-Cadouin 22 juin 2025 18:00

Dordogne

Début : 2025-06-22 18:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Un duo complice à découvrir Noé Clerc à l’accordéon et Suzanne Ben Zakoun au piano et au chant proposent un concert vibrant de musique klezmer et de mélodies séfarades. Un moment d’émotion et de partage autour de musiques traditionnelles riches et envoûtantes. .

Pôle d’Animation Culturelle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 61 81 68

