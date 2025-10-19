Noé Codjia & Neil Saidi Quintet / Atelier pour enfant & Concert / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris

Noé Codjia & Neil Saidi Quintet / Atelier pour enfant & Concert / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB Paris dimanche 19 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

14h30

Avant leur concert du soir, le Zoot Collectif ouvre les portes de son univers aux enfants, le temps d’un atelier d’éveil musical.

Un moment ludique, interactif, où tradition et fraîcheur se rencontrent, pour initier les jeunes oreilles à la magie du jazz.

19h30 & 21h30

Depuis leur rencontre au détour des jam jazz parisiennes, Neil Saidi et Noé Codjia n’ont cessé d’évoluer ensemble présentant toujours des projets nouveaux et originaux.

De retour de leur voyage à New York, ils fondent le Zoot collectif avec un seul objectif en tête. Renouer avec un jazz de tradition avec une fraîcheur décomplexée et assumée. Ce quintet qu’ils présentent en est l’exemple type.

Accompagné par la jeune pousse rythmique des plus swingueuse de la scène jazz parisienne, le répertoire qu’ils proposent nous propulse dans les années du bop et du hard-bop. Dans le sillon des Jazz Messengers, Horace silver quintet, Sonny Clark, ils égrènent à leur tour leur propres compositions originales.

22h30

Le Zoot Collectif animera ensuite la Jam session !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Membres fondateurs du Zoot Collectif, Neil & Noé vous invitent à découvrir le jazz avec leur Quintet : atelier pour enfant l’après-midi, concerts et jam session le soir !

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h30 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h



www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

