Noé, Eglise de la cousinerie, Villeneuve-d’Ascq

Noé Samedi 7 mars, 20h30 Eglise de la cousinerie Nord

Sur inscription via internet et sur place le soir de la pièce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:30:00+01:00

Texte multifacette, parfois enchanteur comme un conte, parfois ruisselant de beauté comme un poème, parfois lassant de métaphores.

Mais un texte souvent fort et dérangeant, nous laissant sur la langue le goût des questions essentielles et dangereuses.

Dangereuses ? Parce que si nous oublions le décalage qu’apporte le conte et la poésie, ces questions peuvent être vécues comme choquantes et rétrogrades.

Essentielles ? Oui, essentielles, pour notre temps en plein déluge, qui perd bornes et repères, ensevelis sous cette eau indifférenciatrice.

C’est un texte matière à penser.

Il nous faudra confronter nos idées, nos interprétations, nos questionnements, tout cela dans le respect de chaque pensée, dans un mouvement de recherche et non de savoir…

Assurément, une “surprise du nous” confrontée à la différence !!!

Eglise de la cousinerie 1 allée du cercle, Villeneuve-d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://sens-foi.fr/ »}]

Théâtre et Récit – Compagnie Théâtre de la Carne – Texte de Fabrice Hadjaj