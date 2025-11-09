NOE Montpellier

NOE Montpellier dimanche 9 novembre 2025.

NOE

155 rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Noé est un petit garçon joyeux. Pour briller dans la cour de l’école, où sa maman est professeure, il devient turbulent et compétiteur. Il n’hésite pas à user de brutalité pour son plaisir de jouer, au détriment des autres. Il ne fait plus cas des valeurs inculquées par ses parents. En l’observant, sa mère découvre un tout autre enfant.

Noé est un petit garçon joyeux. Pour briller dans la cour de l’école, où sa maman est professeure, il devient turbulent et compétiteur. Il n’hésite pas à user de brutalité pour son plaisir de jouer, au détriment des autres. Il ne fait plus cas des valeurs inculquées par ses parents. En l’observant, sa mère découvre un tout autre enfant.

Ce spectacle interroge la construction de la violence, transmise inconsciemment à nos enfants, en particulier aux garçons. Noé, c’est un éveil à l’égalité fille/garçon dès le plus jeune âge.

Inspirées par l’essai de l’historienne Lucile Peytavin, Le coût de la virilité, la chorégraphe et metteuse en scène Florence Bernad et l’auteure Aurélie Namur souhaitent interroger, de manière poétique et ludique, l’envie d’éduquer les enfants autrement, avec la nécessité de sortir du modèle patriarcal et viril.

La chorégraphe souhaite donner à voir aux enfants un spectacle singulier et poétique en explorant les fondamentaux de l’égale liberté, en particulier dans l’espace, par le mouvement dansé. Mais aussi proposer aux adultes une réflexion sur la recomposition de nos modèles éducatifs et d’un nouveau vivre ensemble.

Durée du spectacle 30 minutes

Dès 3 ans .

155 rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 34 46 68 38

English :

Noé is a happy little boy. To shine in the schoolyard, where his mom is a teacher, he becomes boisterous and competitive. He doesn?t hesitate to use brutality for the sake of playing, to the detriment of others. He no longer respects the values instilled in him by his parents. Watching him, his mother discovers a completely different child.

German :

Noé ist ein fröhlicher kleiner Junge. Um auf dem Schulhof, wo seine Mutter Lehrerin ist, zu glänzen, wird er ungestüm und wetteifernd. Er zögert nicht, für sein Spielvergnügen auf Kosten anderer brutal vorzugehen. Er hält nichts mehr von den Werten, die seine Eltern ihm beigebracht haben. Als seine Mutter ihn beobachtet, entdeckt sie ein ganz anderes Kind.

Italiano :

Noé è un bambino felice. Per brillare nel cortile della scuola, dove la mamma è insegnante, diventa esuberante e competitivo. Non esita a usare la brutalità per il piacere di giocare, a scapito degli altri. Non rispetta più i valori che gli sono stati inculcati dai genitori. La madre lo osserva e scopre un bambino completamente diverso.

Espanol :

Noé es un niño feliz. Para brillar en el patio del colegio, donde su madre es profesora, se vuelve bullicioso y competitivo. No duda en utilizar la brutalidad por el placer de jugar, en detrimento de los demás. Ya no respeta los valores que le inculcaron sus padres. Su madre le observa y descubre a un niño completamente distinto.

L’événement NOE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER