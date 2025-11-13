Noé Auditorium de l’Immaculée Conception Pau

Noé

Auditorium de l’Immaculée Conception 7 Boulevard Edouard Herriot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Connaissez-vous vraiment l’aventure de Noé ?

Il serait peut-être temps d’y replonger… Le niveau des eaux monte, la température aussi et cette vieille histoire n’a jamais paru si actuelle.

Le Théâtre de la Carne présente NOÉ, la nouvelle pièce de théâtre écrite par Fabrice Hadjadj et mise en scène par Siffreine Michel.

Portée par deux comédiennes pleines de talent, Jeanne Chauvin et Esther Hadjadj, cette création revisite avec humour et profondeur le célèbre récit biblique.

À la fois comique et tragique, biblique et philosophique, NOÉ mêle cris de bêtes, commentaires de rabbins et réflexions contemporaines.

Un spectacle vif et poétique, qui interroge notre monde tout en réveillant l’espérance au cœur du désastre annoncé.

Deux hôtesses d’embarquement vous y guideront… vers l’arche d’une nouvelle alliance ! .

