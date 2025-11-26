NOE SOULIER & MAUDE GRATTON – MAISON DE LA DANSE Lyon

NOE SOULIER & MAUDE GRATTON Début : 2025-11-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Gestes du quotidien, contrepoints de Bach et danse filmée en direct s’allient pour une pièce à l’abstraction envoûtante. Noé Soulier investissait la Maison de la danse avec la Trisha Brown Dance Company, pour créer In the Fall (2023), hommage à la gestuelle abstraite de cette référence de la post-modern dance. Close Up, la dernière création du chorégraphe, est tout aussi conceptuelle. Une manière de poursuivre sa recherche, consistant à mettre l’art chorégraphique à l’épreuve, à travers une multiplicité de dispositifs. Ici c’est une caméra qui capture la danse en direct, faisant dialoguer deux versions de la danse sur scène. Portés par des pièces contrapuntiques de Bach interprétées par les membres de l’Ensemble il Convito, danseurs et danseuses assènent des gestes dynamiques, délicats et parfois martiaux, puisés dans des actions du quotidien. Musique, mouvements et images des corps se répondent pour faire jaillir une expressivité captivante. Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69