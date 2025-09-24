Noé Talbot en concert Bacqueville-en-Caux
Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-24 19:00:00
L’école de musique Claude Debussy accueille à la salle des fêtes de Bacqueville-en-Caux le québécois Noé Talbot à l’occasion de sa tournée européenne.
Retrouvez l’atelier adultes en première partie !
Participation libre ! .
Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23 emcdluneray@gmail.com
