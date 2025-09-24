Noé Talbot en concert Bacqueville-en-Caux

Noé Talbot en concert Bacqueville-en-Caux mercredi 24 septembre 2025.

Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-09-24 19:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

L’école de musique Claude Debussy accueille à la salle des fêtes de Bacqueville-en-Caux le québécois Noé Talbot à l’occasion de sa tournée européenne.

Retrouvez l’atelier adultes en première partie !

Participation libre ! .

Salle des Fêtes Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23 emcdluneray@gmail.com

