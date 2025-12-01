Noé Théâtre Darius Milhaud Paris

Dans

cette adaptation pleine de fantaisie et d’humour, Noé, une femme robot, part à

la découverte de planètes lointaines, où elle rencontre des personnages aussi

drôles que mystérieux. À travers ses rencontres avec le roi vaniteux, les

algues mélodiques ou la chamelle centenaire, elle apprend des leçons précieuses

sur le monde qui l’entoure et sur le sens de la vie. Noé se métamorphose et

s’humanise tout au long de ce voyage dans les étoiles.

Ce

spectacle interactif mêle théâtre, danse, acrobatie et chanson pour transporter

petits et grands dans un univers poétique et coloré, où chaque planète regorge

de surprises.

Une

science-fiction intelligente et amusante à partager en famille, idéale pour

éveiller les enfants à la beauté des mondes et à l’importance de regarder

l’inconnu avec les yeux du cœur. Embarquez à bord du vaisseau spatial et

voyagez à travers les galaxies !

—————————————–

Création

collective sous la direction d’Andréa Fulconis

Mise

en scène : Andréa

Fulconis

Compositeur :

Hugo July

Avec :

Romane Mims, Olivier Priestley, Salomé Abittan-Tenenbaum, Andréa Fulconis

Genre : Spectacle d’aventure futuriste

Jeune public de 4 à 12 ans

Durée du spectacle : 45mn

Venez découvrir le voyage intergalactique de Noé, un spectacle drôle et futuriste, directement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry !

Le mercredi 31 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

Du lundi 22 décembre 2025 au lundi 29 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du samedi 13 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :

samedi

de 16h00 à 16h45

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif

partenaires et habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€*

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/