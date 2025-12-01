Noé Théâtre Darius Milhaud Paris
Noé Théâtre Darius Milhaud Paris samedi 13 décembre 2025.
Dans
cette adaptation pleine de fantaisie et d’humour, Noé, une femme robot, part à
la découverte de planètes lointaines, où elle rencontre des personnages aussi
drôles que mystérieux. À travers ses rencontres avec le roi vaniteux, les
algues mélodiques ou la chamelle centenaire, elle apprend des leçons précieuses
sur le monde qui l’entoure et sur le sens de la vie. Noé se métamorphose et
s’humanise tout au long de ce voyage dans les étoiles.
Ce
spectacle interactif mêle théâtre, danse, acrobatie et chanson pour transporter
petits et grands dans un univers poétique et coloré, où chaque planète regorge
de surprises.
Une
science-fiction intelligente et amusante à partager en famille, idéale pour
éveiller les enfants à la beauté des mondes et à l’importance de regarder
l’inconnu avec les yeux du cœur. Embarquez à bord du vaisseau spatial et
voyagez à travers les galaxies !
—————————————–
Création
collective sous la direction d’Andréa Fulconis
Mise
en scène : Andréa
Fulconis
Compositeur :
Hugo July
Avec :
Romane Mims, Olivier Priestley, Salomé Abittan-Tenenbaum, Andréa Fulconis
Genre : Spectacle d’aventure futuriste
Jeune public de 4 à 12 ans
Durée du spectacle : 45mn
Venez découvrir le voyage intergalactique de Noé, un spectacle drôle et futuriste, directement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry !
Le mercredi 31 décembre 2025
de 10h30 à 11h15
Du lundi 22 décembre 2025 au lundi 29 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h15
Du samedi 13 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :
samedi
de 16h00 à 16h45
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif
partenaires et habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€*
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-03T17:45:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T16:00:00+02:00_2025-12-13T16:45:00+02:00;2025-12-20T16:00:00+02:00_2025-12-20T16:45:00+02:00;2025-12-22T10:30:00+02:00_2025-12-22T11:15:00+02:00;2025-12-23T10:30:00+02:00_2025-12-23T11:15:00+02:00;2025-12-24T10:30:00+02:00_2025-12-24T11:15:00+02:00;2025-12-26T10:30:00+02:00_2025-12-26T11:15:00+02:00;2025-12-27T16:00:00+02:00_2025-12-27T16:45:00+02:00;2025-12-29T10:30:00+02:00_2025-12-29T11:15:00+02:00;2025-12-31T10:30:00+02:00_2025-12-31T11:15:00+02:00;2026-01-03T16:00:00+02:00_2026-01-03T16:45:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/