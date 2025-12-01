Noël 2 Ouf Flixecourt

Noël 2 Ouf Flixecourt vendredi 12 décembre 2025.

Noël 2 Ouf

14 rue Courbet Flixecourt Somme

Tarif : 15 – 15 –

15

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La musique de Fela Kuti est organique, intemporelle et transcendantale elle puise ses racines en Afrique bien sûr, mais on y retrouve aussi des traces de funk, jazz, blues… Et bien sûr la danse et la transe, toujours omniprésentes, hypnotiques…

KUTI SPIRIT est un collectif de musiciens ayant décidé de rendre hommage, presque 30 ans après sa disparition, à cet artiste singulier, iconique et inclassable, ainsi qu’à son illustre héritage, celui de tous les artistes se réclamant de ce courant musical unique l’Afrobeat.

Le groupe nous donne un rendez-vous dansant et vibrant.

Réservation https://my.weezevent.com/noel-de-ouf-7eme-edition-1 15 .

