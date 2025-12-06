Noël 2025 à Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes

Noël 2025 à Nantes Nord 6 et 13 décembre Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T19:00:00 – 2025-12-06T23:29:00

Fin : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T22:29:00

Le Quartier Nord fête Noël les 6 et 13 décembre 2025 à la salle festive.

– 6 décembre 2025 : Chante Nwel traditionnel organisé par l’association Métisse à Nantes.Entrée payante, réservation conseillée

https://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/chante-nwel-2025

-13 décembre 2025 : organisé par la ville de Nantes et les associations du quartier Nord. Entrée gratuite

Nous vous attendons nombreux.

Salle festive Nantes Nord 73 Avenue du Bout des Landes, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/chante-nwel-2025 »}]

Le Quartier Nord fête Noël Noël Antillais