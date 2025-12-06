Noël 2025 à Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes
Noël 2025 à Nantes Nord 6 et 13 décembre Salle festive Nantes Nord Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T19:00:00 – 2025-12-06T23:29:00
Fin : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T22:29:00
Le Quartier Nord fête Noël les 6 et 13 décembre 2025 à la salle festive.
– 6 décembre 2025 : Chante Nwel traditionnel organisé par l’association Métisse à Nantes.Entrée payante, réservation conseillée
https://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/chante-nwel-2025
-13 décembre 2025 : organisé par la ville de Nantes et les associations du quartier Nord. Entrée gratuite
Nous vous attendons nombreux.
