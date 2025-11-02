Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon Place d’Isny Port-Jérôme-sur-Seine

Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon

Place d’Isny Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-13

Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon dans la tradition de Noël

Cette année, Notre-Dame de Gravenchon s’apprête à vivre un Noël un peu différent, empreint d’authenticité et de tradition. À l’occasion du bicentenaire de la commune, les festivités reviennent à un format plus classique et intemporel, sous le thème évocateur Dans la tradition de Noël .

Un mois entier de féérie

Le marché de Noël ouvrira le bal les 13 et 14 décembre, avant de laisser place à un mois complet d’animations, de spectacles et de moments conviviaux. Durant les vacances scolaires, le cœur de la ville se transformera en village de Noël chalets montagnards, pistes de luge, laser game, gourmandises signées Flagrant Délice… tout sera réuni pour faire briller les yeux des petits comme des grands. Pendant quelques jours toutefois, le Père Noël fera une pause bien méritée les 24 et 25 décembre, il sera en pleine tournée de distribution des cadeaux, et les 31 décembre et 1er janvier, il prendra un peu de repos avant de préparer sa prochaine saison !

Le Père Noël retrouve sa couleur d’origine

Rouge ? Pas cette année ! En 2025, le Père Noël fera son retour dans sa tenue d’origine, verte, comme le voulait la tradition. Une touche d’histoire pour un Noël placé sous le signe de la convivialité et de la magie retrouvée. Les enfants pourront d’ailleurs le rencontrer à l’Atelier du Père Noël, en partenariat avec l’Arpège.

Des rendez-vous incontournables

Le jeune chœur “Presto” de la Maîtrise de Seine-Maritime fera résonner l’église Saint-Georges lors du concert du dimanche soir. Le feu d’artifice, tiré le samedi à 19h place d’Isny, illuminera le ciel avant le traditionnel vin chaud. La compagnie Gueule de Loup présentera Les Carillonneurs, tandis que Chamboule ton Papino proposera un espace ludique et coloré pour les enfants.

Un Noël à (re)découvrir

Un mois de festivités, des lumières plein les yeux, des rires d’enfants et des traditions retrouvées tout est réuni pour faire de Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon un moment chaleureux et féérique. Et pour compléter la magie… une petite surprise attendra les visiteurs cette année La Maison de Noël ouvrira bientôt ses portes… mais chut, la suite se dévoilera très bientôt ! Rendez-vous prochainement pour découvrir le programme complet des Festivités de Noël 2025 ! .

Place d’Isny Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 55 00 accueil@pj2s.fr

English : Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël 2025 à Notre-Dame de Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme