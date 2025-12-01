Noël 2025 à Ploudalmézeau Rue Saint Vincent Ferrier Ploudalmézeau
Noël 2025 à Ploudalmézeau
Rue Saint Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-13
Le Marché de Noël de Ploudalmézeau approche !
Artistes, artisans, commerçants et producteurs se rassembleront le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025 à la Halle Multifonctions de Ploudalmézeau afin de vous faire découvrir les produits de votre région et vous aider à finaliser vos cadeaux de Noël !
Nous vous attendons nombreux ! .
