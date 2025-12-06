Noël 2025 : des activités gratuites pour les enfants à Paris Boutique Paris La Boutique Paris
Noël 2025 : des activités gratuites pour les enfants à Paris Boutique Paris La Boutique Paris samedi 6 décembre 2025.
Important
Ces ateliers sont tous proposés gratuitement, mais chaque enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte présent avec lui.
Plus d’idées pour occuper les enfants par ici !
Avec LEGO
Parcours de
Noël en briques LEGO®
- Quand ? Du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus.
Découvrez en
famille une expérience immersive avec un Père Noël géant et bienveillant ! Montez à bord d’un traîneau grandeur nature, tiré par des rennes en briques,
pour une photo mémorable. Le parcours, riche en constructions thématiques LEGO,
promet une parenthèse féérique et joyeuse pour les fêtes !
Avec les Éditions Auzou
Pour les fêtes,
les Éditions Auzou s’installent à Paris La Boutique et vous invitent à un
voyage enchanteur au cœur du livre et de ses héros. Un espace chaleureux et
convivial attend les enfants : au programme, lectures contées, ateliers de
coloriage et, grande surprise, la rencontre exclusive avec P’tit Loup ! Une
parenthèse littéraire pour célébrer la magie de Noël en famille.
Animations Mascotte P’tit Loup & Lectures
- Quand ? Les
mercredis 10 et 17 décembre
> Animations
mascotte P’tit Loup de 15 h 30 à 16 h
> Lectures
d’albums tout au long de la journée
- Quand ? Les samedis 6, 13 et 20 décembre.
> Animations
mascotte P’tit Loup : de
10 h 45 à 11 h 15, puis de de 14 h 45 à 15 h 15 et de 16 h à 16 h 30
> Lectures d’albums tout au long de la
journée
Espace en libre accès
- Quand ? En libre accès de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours du samedi 6 décembre au samedi 20 décembre.
> Jeux Auzou
XXL
> Espace de lecture et d’écoute pour
petits et grands
Avec la Fondation La Poste
- Quand ? Tous les jours, de 10 h à 18 h, du 6 au 20 décembre, pour qu’ils puissent y déposer leur lettre au Père Noël
La Fondation d’entreprise La Poste, en
lien direct avec le Secrétariat du Père
Noël, propose des ateliers d’écriture à Paris La Boutique. Les enfants (et
les plus grands) sont invités à rédiger leur lettre et à la déposer dans la
boîte aux lettres officielle.
- Quand ?
Les mercredi 10 et 17 décembre et les samedis 13 et 20 décembre.
La Fondation La Poste, en collaboration avec l’association « 1 Lettre 1
Sourire », animera des ateliers d’écriture de lettres au Père Noël de 10 h à
18 h.
Si votre enfant a l’âme d’un artiste et souhaite remporter une hotte de cadeaux, ce mini concours devrait lui plaire !
Après une déambulation féérique dans la Forêt Enchantée de l’Hôtel de Ville, les enfants seront les rois de Paris Boutique puisqu’une foule d’ateliers ludiques les attend !
Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-06T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00
Date(s) :
Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris