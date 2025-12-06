Noël 2025 : des activités gratuites pour les enfants à Paris Boutique Paris La Boutique Paris

Important Ces ateliers sont tous proposés gratuitement, mais chaque enfant doit être obligatoirement accompagné d’un adulte présent avec lui.

Avec LEGO

Parcours de

Noël en briques LEGO®

Quand ? Du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus.

Découvrez en

famille une expérience immersive avec un Père Noël géant et bienveillant ! Montez à bord d’un traîneau grandeur nature, tiré par des rennes en briques,

pour une photo mémorable. Le parcours, riche en constructions thématiques LEGO,

promet une parenthèse féérique et joyeuse pour les fêtes !

Avec les Éditions Auzou

Pour les fêtes,

les Éditions Auzou s’installent à Paris La Boutique et vous invitent à un

voyage enchanteur au cœur du livre et de ses héros. Un espace chaleureux et

convivial attend les enfants : au programme, lectures contées, ateliers de

coloriage et, grande surprise, la rencontre exclusive avec P’tit Loup ! Une

parenthèse littéraire pour célébrer la magie de Noël en famille.

Animations Mascotte P’tit Loup & Lectures

Quand ? Les

mercredis 10 et 17 décembre

> Animations

mascotte P’tit Loup de 15 h 30 à 16 h

> Lectures

d’albums tout au long de la journée

Quand ? Les samedis 6, 13 et 20 décembre.

> Animations

mascotte P’tit Loup : de

10 h 45 à 11 h 15, puis de de 14 h 45 à 15 h 15 et de 16 h à 16 h 30

> Lectures d’albums tout au long de la

journée

Espace en libre accès

Quand ? En libre accès de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours du samedi 6 décembre au samedi 20 décembre.

> Jeux Auzou

XXL

> Espace de lecture et d’écoute pour

petits et grands

Avec la Fondation La Poste

Quand ? Tous les jours, de 10 h à 18 h, du 6 au 20 décembre, pour qu’ils puissent y déposer leur lettre au Père Noël

La Fondation d’entreprise La Poste, en

lien direct avec le Secrétariat du Père

Noël, propose des ateliers d’écriture à Paris La Boutique. Les enfants (et

les plus grands) sont invités à rédiger leur lettre et à la déposer dans la

boîte aux lettres officielle.

Quand ? Les mercredi 10 et 17 décembre et les samedis 13 et 20 décembre.

La Fondation La Poste, en collaboration avec l’association « 1 Lettre 1

Sourire », animera des ateliers d’écriture de lettres au Père Noël de 10 h à

18 h.

Si votre enfant a l’âme d’un artiste et souhaite remporter une hotte de cadeaux, ce mini concours devrait lui plaire !

Après une déambulation féérique dans la Forêt Enchantée de l’Hôtel de Ville, les enfants seront les rois de Paris Boutique puisqu’une foule d’ateliers ludiques les attend !

Du samedi 06 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

Date(s) :

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris